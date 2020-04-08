Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду Ювентуса

Руководство Барселоны может пожертвовать некоторыми своими игроками, чтобы уменьшить расходы на трансферы.

Каталонский гранд серьезно заинтересован в вингере Ювентуса Федерико Бернардески, информирует Calciomercato.

Ювентус вынужден отпустить Роналду – Реал не ждет португальца и выбрал другую топ-цель

Действующие чемпионы Италии готовы отпустить игрока, который не может похвастаться стабильным местом в основе, но требуют за него немалую компенсацию. Барселона хочет сохранить деньги на другие трансферы, поэтому предлагает обмен на двух своих игроков – Ивана Ракитича и Самюэля Умтити. "Блаугранас" надеются, что Ювентус согласится на такое предложение без доплат.

В сезоне 2019/20 Бернардески провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с Ювентусом действует до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 35 млн евро.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок