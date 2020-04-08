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Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду Ювентуса

09:31 198 Читати українською
Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду Ювентуса
Бернардески и Роналду / Getty Images

Руководство Барселоны может пожертвовать некоторыми своими игроками, чтобы уменьшить расходы на трансферы.

Каталонский гранд серьезно заинтересован в вингере Ювентуса Федерико Бернардески, информирует Calciomercato.

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Действующие чемпионы Италии готовы отпустить игрока, который не может похвастаться стабильным местом в основе, но требуют за него немалую компенсацию. Барселона хочет сохранить деньги на другие трансферы, поэтому предлагает обмен на двух своих игроков – Ивана Ракитича и Самюэля Умтити. "Блаугранас" надеются, что Ювентус согласится на такое предложение без доплат.

В сезоне 2019/20 Бернардески провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с Ювентусом действует до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 35 млн евро.

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Испания Трансферы Трансферы Барселоны Ювентус Ювентус Барселона Барселона Италия Иван Ракитич Иван Ракитич Самюэль Умтити Самюэль Умтити Федерико Бернардески Федерико Бернардески
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