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Ювентус вынужден отпустить Роналду – Реал не ждет португальца и выбрал другую топ-цель

12:50 293 Читати українською
Ювентус вынужден отпустить Роналду – Реал не ждет португальца и выбрал другую топ-цель
Криштиану Роналду / Reuters

Ювентус может решиться на сенсационный шаг в условиях финансового кризиса, обусловленого коронавирусом.

Криштиану Роналду рискует стать жертвой серьезного сокращения зарплат в клубе, информирует AS.

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Ювентус готов рассмотреть даже вариант с продажей звездного португальца. Правда, туринцам придется довольствоваться суммой около 60 млн евро, что на 40 млн меньше, чем было заплачено Реалу. Сами "сливочные" не настроены бороться за Роналду. Флорентино Перес строит трансферную политику Реала вокруг молодых исполнителей, и 35-летний португалец в нее не вписывается. Главной целью Мадрида остается Килиан Мбаппе, за которого придется выложить огромную сумму.

Добавим, что контракт Роналду с Ювентусом заканчивается летом 2022 года, его текущая цена за Transfermarkt – 75 млн евро.

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