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Барселона была не прочь отпустить Умтити бесплатно, но тот провалил медосмотр во французском клубе. Теперь у каталонцев большая дилемма – оставлять защитника у себя или расторгнуть контракт, выплатив игроку всю зарплату за 4 следующих года. В минувшем сезоне центрбек сыграл лишь один матч, а его рыночная цена опустилась до жалких 2 млн евро.

Напомним, 6 лет назад Барселона отдала Лиону за Умтити 25 млн евро. Защитник мощно провел 2 сезона на Камп Ноу, но затем его карьеру сгубила тяжелая травма колена.

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