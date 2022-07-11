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Барселона була не проти відпустити Умтіті безкоштовно, але той провалив медогляд у французькому клубі. Тепер у каталонців велика морока – залишати захисника у себе чи розірвати контракт, виплативши гравцю всю зарплату за 4 наступні роки. У минулому сезоні центрбек зіграв лише один матч, а його ринкова ціна опустилась до жалюгідних 2 млн євро.

Нагадаємо, 6 років тому Барселона віддала Ліону за Умтіті 25 млн євро. Захисник потужно провів 2 сезони на Камп Ноу, але потім його кар'єру погубила важка травма коліна.

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