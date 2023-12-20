У попередніх чотирьох турах Барселона здобула всього одну перемогу (над Атлетіко). Підопічні Хаві поступилися Жироні, пропустивши чотири голи вдома, а також розписала нічию з Райо Вальєкано та Валенсією – як наслідок, від першого місця "блаугранас" відстали на дев'ять очок. Ще одна осічка була неприпустимою.

Благо, в гості приїхала Альмерія, яка не виграла жодного матчу в сезоні Ла Ліги. Очікувалось, що розлючена Барса влаштує винос аутсайдеру, однак не все сталося, як гадалося. До перерви каталонці завдали 15 ударів (5 у площину) і награвши на 1,68 очікуваних голів, але не змогли здолати суперника у єдиноборствах (27:27) – та і по-справжньому топових моментів було не так і багато.

По суті, в першому таймі пригадується тільки кутовий, який з близької дистанції замикав Роберто, і простріл на 11 метрів під удар Лєвандовскі. В обох випадках врятував голкіпер Машиміану. Виручив він і на 33-й хвилині, коли Гюндоган навісив з кутового на лінію воротарського – Араухо пробив головою, воротар парирував, але Рафінья зіграв на добиванні. 1:0!

Втім, вже на 41-й хвилині Альмерія зрівняла зусиллями Аррібаса та Баптістао. Перший розрізав оборону передачею повз Крістенсена та Араухо, а другий реалізував вихід віч-на-віч – Лео перекинув Пенью. 1:1! Саме з цими цифрами на табло команди відправились відпочивати.

В цілому, Альмерія трималася гідно до перерви (навіть 6 ударів провела), однак втримати цей рівень андалусійцям не вдалося. У другому таймі Барселона відверто розривала гостей, завдавши майже 20 ударів і створивши вагон моментів. Вже на 48-й та 49-й хвилині хороші нагоди запоров свіжий Ферран Торрес, який пробивав з меж штрафного після скидок Лєвандовскі.

На 53-й Роберт міг забивати і сам, прийнявши м'яч у 15-ти метрах від воріт і пробивши з рикошетом, однак Машиміану парирував. Зрештою на 60-й хвилині "блаугранас" дотиснули Альмерію – Рафінья виконав подачу з корнера на ближній кут воротарського, а Серхі Роберто головою підправив м'яч під дальню стійку. 2:1!

На 63-й хвилині Лєвандовскі міг забивати третій гол. Поляк прийняв передачу від Рафіньї на лівому краю штрафного й завдав потужного удару – Машиміану парирував. На 66-й же Рафінья запускав м'яч на правий кут воротарського, а Лєвандовскі звідти прострілював. Один із захисників ледь не зрізав сферу у власні ворота.

У андалусійців за весь це час був лишень вихід віч-на-віч у виконанні Рамазані, однак він не зміг переграти Пенью, та ще й у офсайд заліз. Здавалося, що Альмерія приречена – втім, на 71-й хвилні рахунок зрівнявся! Пенья пішов на перехоплення навісу зі стандарту, але зіткнувся з Араухо й втратив м'яч. Едгар Гонсалес вколотив його у сітку. 2:2!

Але Барса не попливла. На 74-й хвилині шикарний шанс виправитись за пропущені м'ячі мав Араухо. Уругваєць замикав подачу Роберто, пробиваючи у протихід Машиміану, однак м'яч пройшов повз праву стійку. На 78-й же Канселу розхитав захисників у карному майданчику та подав на дальню – Лєвандовскі у падінні замкнув криво, а Гюндоган не встиг підправити сферу у ворота!

У підсумку, на 83-й хвилині каталонці забили втретє. Лєвандовскі відкрився перед штрафним під пас від Гюндогана, дочекався ривка від Роберто та віддав проникну передачу, а той легко переграв Машиміану. 3:2! Щоправда, на 87-й хвилині Альмерія ледь не врятувалася – це Баба з лінії воротарського пробивав головою, замикаючи навіс від Аррібаса. Пенья врятував!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони. Підопічні Хаві набрали 38 очок, залишаючись на третій позиції у Ла Лізі. Від Атлетіко відділяють три залікових бали, до Реала не вистачає чотирьох, а Жирона відірвалася на шість – і всі ці конкуренти свій матч у турі ще не зіграли.