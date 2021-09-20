Величезні проблеми Кумана

Іспанська преса писала, що сьогоднішній матч може стати фатальним для Рональда Кумана. Поразка від Гранади нібито змусила б керівництво Барселони перейти до активних пошуків нового головного тренера. Нідерландський фахівець заявив, що не хвилюється за своє майбутнє, і виставив на гру незвичний склад.

Звичайно, вплинули травми. Барселона не могла розраховувати на Педрі, Альбу, Дембеле, Агуеро, Фаті та Брейтвейта. Зліва в обороні вийшов 17-річний Бальде, а групу атаки разом з Мемфісом сформували Коутінью та Демір. Феліппе з'явився в старті вперше у цьому році (була травма), а юний Юсуф дебютував у стартовому складі Барси.

Стартовий шок для Барси

Барселона пропустила вже на 88 секунді – найшвидший гол у ворота "блаугранас" в рамках Ла Ліги з 2005 року. Ескудеро у штрафному майданчику красиво проскочив Бускетса і навісив на дальню стійку, а там Дуарте виграв позицію в Де Йонга та вразив порожній кут. Гранада вийшла на гру без пієтету до іменитого суперника. Гості могли забити і другий швидкий гол, але Моліна, замикаючи простріл з флангу, пробив над поперечиною.

Беззубість і надія на стандарти. Араухо – MVP

Барселона встановила контроль над м'ячем, однак моментів не створювала. Гостроти не було взагалі. Гранада грамотно оборонялася та не пускала каталонців на свою третину поля. Демір виглядав занадто м'яким на фоні жорстких "насридів", а Коутінью взагалі нічого не міг запропонувати.

Бодай якусь гостроту Барселона створювала завдяки індивідуальним діям Депая та цікавим розіграшам стандартів. В одному з епізодів Серхі Роберто пробив у каркас воріт. Наприкінці першого тайму "блаугранас" влаштували навалу стандартами. Араухо, осівши в чужому штрафному, двічі непогано замикав подачі: раз потягнув голкіпер, раз забракло точності.

У другому таймі найкращий шанс знову виник у Араухо – він пробив біля стійки після кутового. І взагалі уругваєць до фінального свистка залишався найгострішим у складі Барси. Тільки його підключення створювали обороні Гранади реальні проблеми. У нього в підсумку найбільше ударів (5). На 90-й хвилині Араухо вирвав для Барселони нічию, замкнувши енну подачу!

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Навіси, навіси, навіси...

Гранада десь тягнула час, грала без блиску, але ефективно стримувала Барсу. Це було досить просто, адже в грі господарів важко простежити ідею. Між футболістами немає взаєморозуміння, задум тренера також викликає подив. Барселона за перший тайм виконала 18 кросів з гри, і лише один з них виявився точним! Звичайно, адже єдиний таргетмен Люк Де Йонг сидів у запасі. Простий провінційний футбол має право на життя, однак необхідні підхожі виконавці.

У перерві Куман побачив очевидне і випустив на другий тайм Де Йонга. Тепер вже постійні навіси у штрафний майданчик були логічними. Але проблема в тому, що якість кросів впала. Дест через травму Бальде вимушено перейшов на незручний лівий фланг, а справа з'явився Мінгеса, який гірше підтримує атаки.

У будь-якому випадку Де Йонг стягував на себе захисників і тим самим давав більше свободи для Депая. Мемфіс регулярно виходив на ударні позиції, але нормально завершити атаки не міг. А перспективний штрафний, зароблений Деміром, нідерландець зіпсував примітивним ударом.

Рональд Куман намагався підсилити гру, але на лаві запасних майже не було варіантів. Через безвихідь довелося кидати в бій Гаві та Пуча. Кардинально змінити ситуацію це не допомогло. Після чергового кутового Люк Де Йонг головою пробивав вже у порожні ворота – м'яч полетів вище. 54 кроси від Барселони за матч!

Барселона набрала 8 очок і відстає від лідера Прімери на 5 пунктів (з грою в запасі). Гранада з 3 балами перебуває в зоні вильоту.

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