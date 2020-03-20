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Барселона договорились о трансфере бразильского вингера

11:47 13 Читати українською
Барселона договорились о трансфере бразильского вингера
Густаво Майя / ФК Сан-Паулу

Каталонский гранд договорился о переходе очередного бразильского таланта, который поразил скаутов клуба.

19-летний вингер Сан-Паулу Густаво Майя переедет в Каталонию уже летом, информирует Marca со ссылкой на Globoesporte.

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Барселона заплатила Сан-Паулу 1 млн евро за приоритетное право выкупа молодого таланта. Чтобы подписать футболиста, "сине-гранатовые" должны доплатить еще 3,5 млн евро за 70% прав на футболиста. Активизировать эту опцию Барселона должна до 15 июля.

Отметим, что Майя пока не сыграл ни одного матча за основу Сан-Паулу. Скауты Барселоны заметили его в матчах за молодежную команду. Левый вингер забил 3 гола в 7 матчах молодежного кубка штата Сан-Паулу.

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