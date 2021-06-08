Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум солидно обогатится за время выступлений в составе ПСЖ.

Долгое время Барселона считалась безоговорочным фаворитом в борьбе за Вейналдума. Однако ПСЖ сорвал переход в последний момент, предложив значительно лучшие условия контракта.

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По информации Mundo Deportivo, в Париже нидерландец будет зарабатывать 8 млн евро за сезон и получит солидный бонус за подписание соглашения, поскольку присоединится к команде в статусе свободного агента. Барселона предлагала Вейналдуму около 4 млн евро зарплаты.

К слову, Вейналдум защищал цвета Ливерпуля с 2016-го. В прошлом сезоне 30-летний футболист сыграл за мерсисайдцев 51 матч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.

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