Брешия разорвет контракт с Балотелли

Президент "ласточек" Массимо Челлино устал от выходок форварда сборной Италии Марио Балотелли.

Владелец откровенного аутсайдера Серии А Массимо Челлино принял решение расторгнуть контракт с одиозным форвардом Марио Балотелли после окончания сезона, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Балотелли не тренируется с основной командой Брешии

Такое решение вызвано поведением 29-летнего футболиста – Балотелли 10 дней не появлялся на тренировках, хотя руководство Серии А позволило клубам тренироваться в маленьких группах с начала мая. После возвращения скандальный нападающий спровоцировал конфликт с Челлино и был наказан за нарушение дисциплины тренировками отдельно от остальной команды.

Действующий контракт Балотелли с Брешией заканчивается в 2022 году, однако стороны договорились расторгнуть соглашение по обоюдному согласию. В текущем сезоне форвард сыграл в Серии А 19 матчей, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро.

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