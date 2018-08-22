Барселона більше не буде намагатися купити Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не перейде в Барселону цього літа.

Керівництво "каталонців" повністю відмовилося від ідеї придбання французького футболіста Поля Погба, повідомляє Mundo Deportivo.

"Скоулз не впізнав би лідера навпроти Черчілля": Райола відреагував на слова Скоулза щодо Погба

За інформацією видання, у Барселоні впевнені, що гравець не буде подавати запит про трансфер з Манчестер Юнайтед, а "манкуніанці" не відпустять Погба, оскільки вже не зможуть знайти йому заміну – трансферне вікно в Англії зачинилося 9 серпня.

Зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед пообіцяло Погба грошову винагороду в розмірі 3,8 млн євро, якщо той залишиться в клубі цього літа.

У нинішньому сезоні Погба взяв участь в двох матчах АПЛ, в яких двічі вразив ворота суперників з пенальті.

"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця