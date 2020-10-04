Елена Кондис является украшением испанской спортивной журналистики. Она много знает о футболе, путешествует вместе с родной Барселоной по всей Европе, комментирует матчи на радио и мастерски держится перед объективами телекамер.

Эффектная блондинка работает на популярной радиостанции Cadena Cope (программы Tiempo de Juego и Partidazo de Cope). Кроме этого, она часто появляется на телеканалах TV3 или Gol.tv, где делится новостями и горячими инсайдами из лагеря каталонского гранда.

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Елена – не из тех, кого приглашают на телевидение для красивой картинки. Она действительно увлекается футболом, прилично анализирует матчи, делает классные репортажи непосредственно с места событий. Скорее всего, девушка прилетит в Украину, чтобы освещать поединок Динамо – Барселона, который состоится 24 ноября на Олимпийском.

Интервью с Месси, Роналдиньо, Иньестой или Ривалдо – это далеко не полный перечень топового материала от талантливой журналистки, которая регулярно посещает спортзал и может похвастаться фантастическим телом. Кондис имеет 75 тысяч подписчиков в социальной сети Инстаграм и более 83 тысяч "фолловеров" в Твиттере, эксклюзивно рассказывая о трансферных планах "кулес".

"Я всегда мечтала освещать новости о родной Барсе, но никогда не думала, что зайду так далеко", – признается Кондис, которая прошлым летом "зажгла" на отдыхе в Кадисе. Обольстительный танец красавицы в ритме фламенко быстро превратился в топ-тренд в испанских соцсетях.

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