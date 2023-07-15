Каталонцы, а именно главный тренер Хави, хочет видеть в своей команде 31-летнего испанца. Переговоры между Жироной и Барселоной по поводу Ориоля Ромеу были тяжелыми и клубы долгое время не могли согласовать несколько деталей.

Агент Цыганкова просит Барселону отцепиться от лидера Жироны: "Это очень важный игрок"

Как сообщает Marca, "блаугранас" близки к соглашению с "красно-белыми". Сумма трансфера Ромеу составит от 5 до 6 миллионов евро. Барселона и Жирона обсуждают возможные бонусы, а также аренду двух игроков каталонцев – Нико Гонсалеса и Пабло Торре. Хави настаивает на том, чтобы соглашение было завершено к началу летнего турне в США. Наставник Барселоны хочет, чтобы Ромеу отправился вместе с командой и уже приступил к подготовке к новому сезону.

Ориоль Ромеу за Жирону отыграл в 34 матчах, в которых забил два гола. Отметим, что полузащитник – воспитанник Барселоны.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого