Каталонці, а саме головний тренер Хаві, хоче бачити у своїй команді 31-річного іспанця. Перемовини між Жироною та Барселоною щодо Оріоля Ромеу були важкими і клуби довгий час не могли узгодити кілька деталей.

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Як повідомляє Marca, "блаугранас" близькі до угоди з "червоно-білими". Сума трансферу Ромеу складе від п'яти до шести мільйонів євро. Наразі Барселона та Жирона обговорюють можливі бонуси, а також оренду двох гравців каталонців – Ніко Гонсалеса та Пабло Торре. Хаві наполягає на тому, щоб угода була завершена до початку літнього турне в США. Наставник Барселони хоче, щоб Ромеу відправився разом з командою і вже розпочав підготовку до нового сезону.

Оріоль Ромеу за Жирону відіграв у 34 матчах, в яких забив два голи. Зазначимо, що півзахисник – вихованець Барселони.

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