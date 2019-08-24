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Барселона Б хоче орендувати Василя Кравця, – ЗМІ

14:34 914 Читать на русском
Барселона Б хоче орендувати Василя Кравця, – ЗМІ
Василь Кравець / Фото УАФ

Український захисник може перебратися в дубль каталонського гранда.

Барселона Б розглядає варіант з орендою оборонця Леганеса, інформує Periodista de Leganes.

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Каталонці хочуть взяти Кравця в річну оренду з правом викупу за 4 мільйони євро. Леганес готовий відпустити гравця, оскільки не розраховує на нього в новому сезоні. Його контракт розрахований до літа 2023 року. Барселона Б виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

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Нагадаємо, Кравець поповнив склад Леганеса взимку цього року, перейшовши з Луго. Він отримав виклик на червневі матчі збірної України, однак на поле не виходив.

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