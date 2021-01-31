Барселона – Атлетик: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:06 - Читати українською
В рамках 21-го тура испанского чемпионата Барселона принимает Атлетик. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 21-го тура Ла Лиги Барселона – Атлетик начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Барселона:
Атлетик:
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