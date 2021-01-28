В Барселоне все никак не могут договориться о целесообразности возвращения своего воспитанника из Манчестер Сити.

Эрик Гарсия стал яблоком раздора в каталонском клубе. И.о. президента Карлес Тускетс и кандидат на этот пост Жоан Лапорта не могут найти взаимопонимания в вопросе трансфера защитника.

Барселона получила уступки для подписания Гарсии – центрбек будет играть без зарплаты, а Ман Сити подождет с расчетом

Как сообщает Marca, временное руководство пытается усилить состав, подписав Эрика Гарсия из Манчестер Сити. Команде крайне необходим новый центрбэк, а Ман Сити готов пойти на уступки, чтобы не потерять игрока свободным агентом после завершения сезона.

В то же время Лапорта считает действия Тускетса такими, что "противоречат интересам клуба". Главный кандидат на победу в предстоящих выборах настаивает, что Карлес Тускетс не вправе заключать соглашения, с финансовыми последствиями которых придется разбираться новому президенту.

Ранее еще один кандидат на должность босса Барселоны – Виктор Фонт – рассказал, что Эрик Гарсия якобы готов переехать в столицу Каталонии уже зимой и играть до конца текущей кампании бесплатно.

Заметим, в этом сезоне воспитанник "блаугранас" провел в футболке Манчестер Сити лишь 8 поединков. Контракт Гарсии с "горожанами" завершается летом 2021-го.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників