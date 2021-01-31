Барселона – Атлетік: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
31 січня 21:55 - Читать на русском
В рамках 21-го туру іспанського чемпіонату Барселона приймає Атлетік. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
20’ Ліонель Мессі
75’ Антуан Грізманн
Жорді Альба 49’
20’ Ліонель Мессі
49’ Жорді Альба
75’ Антуан Грізманн
Матч 21-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетік розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона:
Атлетік:
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