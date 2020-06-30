Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча, в котором Барса может вернуть лидерство Ла Лиги

В рамках 33-го тура чемпионата Испании Барселона принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура Ла Лиги Барселона – Атлетико начался в 23:00 по киевскому времени. В случае победы каталонцы обойдут Реал в турнирной таблице на одно очко, хотя бы на сутки вернув лидерство в Примере.

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Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Пуч – Месси, Суарес, Видаль

Запасные: Нету, Пенья, Артур, Гризманн, Брейтвейт, Роберто, Умтити, Фирпо, Кольядо, Фати, Араухо, Мончу

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди – Льоренте, Партей, Сауль, Карраско – Корреа, Коста

Запасные: Адан, Эрмосо, Триппьер, Альваро, Санчес, Рикард, Лемар, Эррера, Вітоло, Феліш, Мората, Шапоньич

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