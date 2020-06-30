Барселона – Атлетіко: стартові склади на матч, в якому Барса може повернути лідерство Ла Ліги

В рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії Барселона приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 33-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетіко розпочнеться о 23:00 за київським часом. В разі перемоги каталонці обійдуть Реал в турнірній таблиці на одне очко, бодай на добу повернувши лідерство в Прімері.

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Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Пуч – Мессі, Суарес, Відаль

Запасні: Нету, Пенья, Артур, Грізманн, Брейтвейт, Роберто, Умтіті, Фірпо, Кольядо, Фаті, Араухо, Мончу

Атлетіко: Облак – Аріас, Хіменес, Феліпе, Лоді – Льоренте, Партей, Сауль, Карраско – Корреа, Коста

Запасні: Адан, Ермосо, Тріпп'єр, Альваро, Санчес, Рікард, Лемар, Еррера, Вітоло, Феліш, Мората, Шапоньїч

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