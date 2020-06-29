Барселона определились с судьбой Сетьена

Руководство испанской Барселоны приняло решение относительно будущего Кике Сетьена на посту главного тренера команды.

Шансы 61-летнего специалиста сохранить работу мизерные, сообщает Goal.

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Боссы Барселоны склоняются к увольнению Сетьена. Большинство членов правления клуба поддерживают идею отставки нынешнего тренера. Сетьен потерял лидерство в Примере, а также имеет плохие отношения с отдельными игроками. В частности, футболисты недовольны тем, что в ходе пресс-конференций он называет конкретные имена. Единственный его шанс продолжить работу на Камп Ноу – завоевать кубок Лиги чемпионов или чемпионский титул в Испании.

Напомним, что Кике Сетьен возглавил Барселону в январе после отставки Эрнесто Вальверде. За семь туров до конца чемпионата мадридский Реал опережает "блаугранас" на 2 очка.

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