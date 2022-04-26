Барселона согласовала с Араухо продолжение сотрудничества. Новый контракт рассчитан на 4 года – до лета 2026 года. Каталонцы анонсировали переподписание Рональда в твиттере.

Гави и Араухо крутят носом: провалилась третья попытка Барселоны продолжить сотрудничество

Официальная процедура пройдет в пятницу. В контракте будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда, сообщает клуб на сайте. Уругваец отклонил предложения из АПЛ, чтобы остаться в Барселоне.

Араухо перешел в Барсу в 2018-м менее чем за 2 млн евро. За последние два года он стал основным центрбеком команды. В этом сезоне Рональд провел 39 матчей и забил 4 гола.