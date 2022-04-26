Барселона узгодила з Араухо продовження співпраці. Новий контракт розрахований на 4 роки – до літа 2026-го. Каталонці анонсували перепідписання Рональда у твіттері.

Гаві та Араухо крутять носом: провалилась вже третя спроба Барселони продовжити співпрацю

Офіційна процедура відбудеться у п'ятницю. У контракті буде прописана клаусула в розмірі 1 мільярда, інформує клуб на сайті. Уругваєць відхилив пропозиції з АПЛ, щоб залишитися в Барселоні.

Араухо перейшов у Барсу в 2018-му менш ніж за 2 млн євро. За останні два роки він став основним центрбеком команди. У цьому сезоні Рональд провів 39 матчів і забив 4 голи.