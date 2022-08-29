Барселона отгрузила 4 мяча Вальядолиду. В середине первого тайма Левандовски открыл счет, замкнув подачу Рафиньи внешней частью стопы.

Барселона разгромила Вальядолид благодаря шедевральному дублю Левандовски

Педри после тонкого паса Дембеле удвоил преимущество, а затем Роберт сделал разгром. Он красиво пробил пяткой между ног защитнику и с помощью рикошета оформил дубль.

Польский форвард мог отличиться и хет-триком, однако в компенсированное время голкипер потянул его удар. На добивание успел Роберто, и поставил точку во встрече.