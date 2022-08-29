Барселона – Вальядолид – 4:0 – видео изысканных голов Левандовски и обзор матча
06:00 - Читати українською
Каталонцы разгромили Вальядолид в 3 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Барселона отгрузила 4 мяча Вальядолиду. В середине первого тайма Левандовски открыл счет, замкнув подачу Рафиньи внешней частью стопы.
Барселона разгромила Вальядолид благодаря шедевральному дублю Левандовски
Педри после тонкого паса Дембеле удвоил преимущество, а затем Роберт сделал разгром. Он красиво пробил пяткой между ног защитнику и с помощью рикошета оформил дубль.
Польский форвард мог отличиться и хет-триком, однако в компенсированное время голкипер потянул его удар. На добивание успел Роберто, и поставил точку во встрече.
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