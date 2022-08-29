Барселона – Вальядолід – 4:0 – відео вишуканих голів Лєвандовскі та огляд матчу
06:00 - Читать на русском
Каталонці розгромили Вальядолід в 3 турі Прімери. Дивіться відео голів і огляд матчу.
завершено
Барселона відвантажила 4 м'ячі Вальядоліду. У середині першого тайму Лєвандовскі відкрив рахунок, замкнувши подачу Рафіньї зовнішньою частиною стопи.
Барселона розгромила Вальядолід завдяки шедевральному дублю Лєвандовскі
Педрі після тонкого пасу Дембеле подвоїв перевагу, а потім Роберт зробив розгром. Він красиво пробив п'ятою поміж ніг захиснику та з допомогою рикошету оформив дубль.
Польський форвард міг відзначитися й хет-триком, однак у компенсований час голкіпер потягнув його удар. На добивання встиг Роберто, який і поставив крапку в зустрічі.
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