Барселона відвантажила 4 м'ячі Вальядоліду. У середині першого тайму Лєвандовскі відкрив рахунок, замкнувши подачу Рафіньї зовнішньою частиною стопи.

Барселона розгромила Вальядолід завдяки шедевральному дублю Лєвандовскі

Педрі після тонкого пасу Дембеле подвоїв перевагу, а потім Роберт зробив розгром. Він красиво пробив п'ятою поміж ніг захиснику та з допомогою рикошету оформив дубль.

Польський форвард міг відзначитися й хет-триком, однак у компенсований час голкіпер потягнув його удар. На добивання встиг Роберто, який і поставив крапку в зустрічі.