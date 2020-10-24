"Мы – две команды, которые очень сильны в защите, у нас не так много свободного пространства. Мы забили гол и забрали у Барселоны мяч – в такой ситуации они страдают больше всего. Во втором тайме мы защищались после второго гола. В целом очень хорошо.

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Сегодня команда продемонстрировала целеустремленность. Критика не должна навредить нам, нужно следовать своим курсом. Пенальти? Я думаю, это чистый пенальти. Лангле схватил меня, когда я собирался прыгнуть, и это ясно. Несправедливо осуждать рефери за очевидное решение", – приводит слова Рамоса Marca.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

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