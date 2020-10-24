"Ми – дві команди, які дуже сильні в захисті, у нас не так багато вільного простору. Ми забили гол і забрали у Барселони м'яч – в такій ситуації вони страждають найбільше. У другому таймі ми захищалися після другого голу. В цілому дуже добре.

Барселона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні команда продемонструвала цілеспрямованість. Критика не повинна нашкодити нам, потрібно слідувати своїм курсом. Пенальті? Я думаю, це чистий пенальті. Лангле схопив мене, коли я збирався стрибнути, і це ясно. Несправедливо засуджувати рефері за очевидне рішення", – наводить слова Рамоса Marca.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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