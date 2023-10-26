Фанати Барселони можуть бути невдоволені суддівським призначенням на суперматч проти Реала в чемпіонаті Іспанії.

Працювати на першому Класіко сезону буде бригада Хесуса Хіля Мансано, інформує офіційний сайт RFEF.

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Для 39-річного рефері це третє призначення на матчі Барселони і Реала. Обидва попередні виграли мадридці. Мансано взагалі не дуже любить гравців "кулес" – показував Мессі першу червону у клубній кар'єрі, виганяв Піке з лави запасних у прощальному матчі, тоді ж покарав Лєвандовскі за провокативні жести.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня, початок о 17:15. Наразі мадридці випереджають одвічного суперника всього на одне очко.

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