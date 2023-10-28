Матч Барселона – Реал Мадрид состоится сегодня, 28 октября, на Олимпийском стадионе Барселоны. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Классико

Эль Класико после отхода Роналду и Месси долгое время казались бледными. Трудно воспринимать такие матчи без главных икон эпохи, да и знаменитый "пакт о ненападении" между клубами не давал разгореться пламени дерби. Впрочем, в последних сезонах главный поединок испанского первенства раскрутился – появились и серьезные скандалы, и суперзвездные фамилии на афишах, и футбольно-концептуальное противостояние.

Последнее представляет собой очередную битву системных коучей против адаптивных. Хави представляет первое крыло, а Карло Анчелотти возглавляет второе. В предыдущем сезоне их столкновения получились особенно интересными – тренеры разрабатывали принципиально новые тактические модели и чуть ли не по очереди выносили друг друга. Хави безнадежно проиграл на "Бернабеу", затем безапелляционно разбил Карло в финале Суперкубка и победил в ключевом матче за чемпионство, но потерпел разгром на "Камп Ноу" в полуфинале Кубка.

И вот наступил очередной раунд. Впрочем, битва этого года интересна не столько концепциями, сколько способностью энтренадоров подстроиться под кадровые и тактические проблемы своих команд.

Болей и делай прогнозы.

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В лазарете Барселоны еще неделю назад лежали восемь футболистов, большинство из которых являются лидерами. Сейчас в больнице пусто, но Левандовски, де Йонг, Педри и Кунде успели вернуться к тренировкам буквально за день до Эль Класико. Нсколько они готовы? Особенно интересна форма Роберта, ведь тактическая модель Реала способствовала бы его результативности.

Мадридцы работают в схеме 4-4-2-ромб. Она оставляет много места на флангах, откуда можно делать подачи. При этом в штрафной "бланкос" нет ни Куртуа, ни Милитао – именно благодаря этому Атлетико устроил Реалу вынос в дерби.

Отсутствие Роберта означает не только игру без эффективных замыканий. Барса останется еще и без профильной фальшивой девятки. Для Фелиша эта роль пока непривычна, а Ферран больше нацелен на рывки за спину. Впрочем, вопрос не только относительно позиции форварда – интересно взглянуть и на линию обороны.

Араухо в последних Класико переводили на фланг, чтобы тот персонально работал по Винисиусу. Если будет принято это решение, то Канселу поднимется в полузащиту (AS вообще предлагает его на левый фланг). Впрочем, Рональда могут бросить и в центр защиты, ведь угроза со стороны Беллингема слишком серьезна.

Карло Анчелотти, в свою очередь, необходимо определиться с позицией левого защитника. В предыдущем Эль Класико здесь проявил себя Камавинга – своей жесткостью и мобильностью он перекусил давление Рафиньи и Араухо, да еще сам включался в атаку. Сегодня Эдуардо мог бы эффективно дополнять Чуамени в опорной зоне, однако есть вариант с Ферланом Мэнди. Он свежее, ведь не играл в ЛЧ – для Карло этот факт имеет серьезное значение.

На всех остальных позициях у мадридцев все ясно. Больше вопросов вызывает их схема, уязвимая в позиционной обороне. Тренер "сливочных" пытался решить ее перестроениями на классические 4-4-2, однако это приводит к другим трудностям – футболисты не всегда успевают сесть в новую схему. За это несколько раз могла наказать Севилья.

Также были попытки реанимировать "елку" 4-3-2-1, которая в теории дает тотальный контроль в центре. На практике же модель оказалась неотработанной – команда была статичной и медленной в продвижении, а Атлетико просто обходил центральный блок "сливочных". Вряд ли Карло Анчелотти вернется к этой схеме в топ-матче.

Но зачем вообще нужны схемы, если у тебя есть Беллингем? В 12 матчах за Реал английский гений забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Почти все показатели Джуда топовые. Практически все, что он делает на поле, делается безупречно. Здесь даже нечего разбирать или доказывать – на таких футболистов нужно просто смотреть.

Правда, в мадридском дерби Беллингем растворился, однако там больше вопросов именно к Анчелотти. Точнее, к конкретным тактическим решениям Карло в том матче, ведь итальянец раскрывает потенциал Джуда на 200% – он заместил британцем функционал Бензема. Команда просто не заметила уход француза.

В общем же оба гранда подходят к Эль Класико в неидеальном, но боевом состоянии. Барселона – до сих пор лучшая команда мира в плане интенсивности прессинга. Реал – до сих пор лучшая команда с точки зрения тактической универсальности и антисистемности. Именно поэтому они держатся в топ-3 на расстоянии одного очка.

Победа в дерби может оказать существенное влияние на расклад в битве за чемпионство – а вот ничья будет выигрышной для Жироны, которой снова удалось вырваться в лидеры Примеры.

Кадровая ситуация

Травмированные: Левандовски, де Йонг, Педри, Кунде (все под вопросом) – Куртуа, Милитао, Себальос

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Барселона – Реал Мадрид

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Мартинес, Бальде – Фермин, Гави, Гюндоган, Канселу – Торрес, Фелиш

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Чуамэни – Вальверде, Беллингем, Кроос – Родриго, Винисиус

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET не определился с очевидным фаворитом Эль Класико. Коэффициент на победу Барселоны – 2:44, а на победу Реала дают 2:83. Ничью оценили коэффициентом 4.20.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.61, аналогичный тотал меньше – 2.39. Гол Джуда Беллингема умножит вашу ставку на 3.00, а Жоау Фелиша – на 3.20.