Матч Барселона – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 28-го жовтня, на Олімпійському стадіоні Барселони. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Класіко

Ель Класіко після відходу Роналду й Мессі довгий час здавалися блідими. Важко сприймати такі матчі без головних ікон епохи, та і славнозвісний "пакт про ненапад" між клубами не давав розгорітись полум'ю дербі. Втім, у останніх сезонах головний поєдинок іспанської першості таки розкрутився – з'явились і серйозні скандали, і суперзіркові прізвища на афішах, і футбольно-концептуальне протистояння.

Останнє являє собою чергову битву системних коучів проти адаптивних. Хаві презентує перше крило, а Карло Анчелотті очолює друге. У попередньому сезоні їхні зіткнення вийшли особливо цікавими – тренери розробляли принципово нові тактичні моделі й ледве не по черзі виносили один одного. Хаві безнадійно програв на "Бернабеу", потім безапеляційно розбив Карло в фіналі Суперкубка й переміг у ключовому матчі за чемпіонство, але зазнав розгрому на "Камп Ноу" у півфіналі Кубка.

І ось настав черговий раунд. Втім, цьогорічна битва цікава не стільки концепціями, скільки здатністю ентренадорів підлаштуватись під кадрові й тактичні проблеми своїх команд.

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У лазареті Барселони ще тиждень тому лежали вісім футболістів, більшість з яких є лідерами. Зараз у лікарні пусто, однак Лєвандовскі, де Йонг, Педрі й Кунде встигли повернутись до тренувань буквально за день до Ель Класіко. Наскільки вони готові? Особливо цікавить форма Роберта, адже тактична модель Реала сприяла б його результативності.

Мадридці нині працюють у схемі 4-4-2-ромб. Вона залишає багато простору на флангах, звідки можна виконувати подачі. При цьому в штрафному "бланкос" немає ні Куртуа, ні Мілітао – саме завдяки цьому Атлетіко влаштував Реалу винос у дербі.

Відсутність Роберта означатиме не тільки гру без ефективних замикань. Барса залишиться ще й без профільної фальшивої дев'ятки. Для Феліша ця роль поки незвична, а Ферран більше орієнтований на ривки за спину. Втім, питання є не тільки щодо позиції форварда – цікаво поглянути і на лінію оборони.

Араухо в останніх Класіко переводили на фланг, аби той персонально працював по Вінісіусу. Якщо буде прийнято це рішення, то Канселу підійметься у півзахист (AS взагалі пропонує його на лівий фланг). Втім, Рональда можуть кинути і в центр захисту, адже загроза з боку Беллінгема занадто серйозна.

Карло Анчелотті, своєю чергою, необхідно визначитись з позицією лівого захисника. У попередньому Ель Класіко тут проявив себе Камавінга – своєю жорсткістю й мобільністю він перекусив тиск Рафіньї й Араухо, та ще й сам вмикався в атаку. Сьогодні Едуардо міг би ефективно доповнювати Чуамені в опорній зоні, однак є варіант з Ферланом Менді. Він свіжіший, адже не грав у ЛЧ – для Карло цей факт має серйозне значення.

На всіх інших позиціях у мадридців все зрозуміло. Більше питання викликає їхня схема, яка вразлива у позиційній обороні. Тренер "вершкових" намагався вирішити її перебудовами на класичні 4-4-2, однак це призводить до інших труднощів – футболісти не завжди встигають сісти у нову схему. За це кілька разів могла покарати Севілья.

Також були спроби реанімувати "ялинку" 4-3-2-1, яка в теорії дає тотальний контроль у центрі. На практиці ж модель виявилась невідпрацьованою – команда була статичною й повільною у просуванні, а Атлетіко просто обходив центральний блок "вершкових". Навряд чи Карло Анчелотті повернеться до цієї схеми в топ-матчі.

Але навіщо взагалі потрібні схеми, якщо у тебе є Беллінгем? У 12 матчах за Реал англійський геній забив 11 голів та віддав 3 асисти. Майже всі показники Джуда топові. Майже все, що він робить на полі, робиться ідеально. Тут навіть нічого розбирати чи доводити – на таких футболістів треба просто дивитись.

Щоправда, у мадридському дербі Беллінгем розчинився, однак там більше питань саме до Анчелотті. Точніше, до конкретних тактичних рішень Карло у тому матчі, адже загалом італієць розкриває потенціал Джуда на 200% – він замістив британцем функціонал Бензема. Команда просто не помітила відходу француза.

Загалом же обидва гранди підходять до Ель Класіко в неідеальному, але бойовому стані. Барселона – досі найкраща команда світу в плані інтенсивності пресингу. Реал – досі найкраща команда з точки зору тактичної універсальності й антисистемності. Саме тому вони й тримаються у топ-3 на відстані одного очка.

Перемога в дербі може суттєво вплинути на розклад у битві за чемпіонство – а от нічия буде виграшною для Жирони, якій знову вдалося вирватись у лідери Прімери.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лєвандовскі, де Йонг, Педрі, Кунде (усі під питанням) – Куртуа, Мілітао, Себальйос

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Барселона – Реал Мадрид

Барселона: тер Штеген – Араухо, Крістенсен, Мартінес, Бальде – Фермін, Гаві, Гюндоган, Канселу – Торрес, Феліш

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга – Чуамені – Вальверде, Беллінгем, Кроос – Родріго, Вінісіус

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET не визначився із явним фаворитом Ель Класіко. Коефіцієнт на перемогу Барселони – 2.44, а на перемогу Реала дають 2.83. Нічию оцінили коефіцієнтом 4.20.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.61, аналогічний тотал менше – 2.39. Гол Джуда Беллінгема помножить вашу ставку на 3.00, а Жоау Феліша – на 3.20.