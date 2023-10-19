Барселона перед встречами с Реалом должна вносить изменения в свою экипировку.

Каталонцы на ближайшее Класико выйдут с логотипом культовой группы The Rolling Stones, сообщает официальный сайт клуба.

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Это уже привычная практика в рамках сотрудничества Барселоны с титульным спонсором – стриминговым сервисом Spotify. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании "кулес" на матчи против Реала примерили эмблемы рэпера Drake (поражение 1:3) и символ альбома Motomami испанской певицы Розалии (победа 2:1). В этот раз выбрали The Rolling Stones, поскольку англичане выпускают первый за 18 лет альбом – Hackneys Diamonds.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится 28 октября, начало в 17:15. Сейчас мадридцы возглавляют таблицу Ла Лиги, а каталонцы идут третьими с отставанием в 3 очка.

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