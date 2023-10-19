Барселона перед зустрічами з Реалом повинна вносити зміни до свого екіпірування.

Каталонці на найближче Класіко вийдуть з логотипом культового гурту The Rolling Stones, інформує офіційний сайт клубу.

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Це вже звична практика в рамках співпраці Барселони з титульним спонсором – стрімінговим сервісом Spotify. У минулому розіграші чемпіонату Іспанії "кулес" на матчі проти Реала приміряли емблеми репера Drake (поразка 1:3) і символ альбому Motomami іспанської співачки Розалії (перемога 2:1). Цього разу обрали The Rolling Stones, оскільки англійці випускають перший за 18 років альбом – Hackneys Diamonds.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня, початок о 17:15. Наразі мадридці очолюють таблицю Ла Ліги, а каталонці йдуть третіми з відставанням у 3 очки.

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