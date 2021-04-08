Реал – Барселона: Азар вернулся к тренировкам – бельгиец надеется сыграть в своем первом Класико
19:21 - Читати українською
Вингер Реала Эден Азар настойчиво работает над возвращением прежних кондиций.
Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе Реала после очередной травмы, сообщает Marca.
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По информации источника, бельгийский полузащитник пытается убедить Зинедина Зидана внести его в заявку на ближайший поединок против Барселоны. Из-за своей повышенной травматичности Эден еще не выходил на поле в Класико, хотя присоединился к табору мадридцев еще летом 2019-го.
Противостояние Реала и Барсы в рамках Ла Лиги состоится уже 10 апреля, начало в 22:00.
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