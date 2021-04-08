Еден Азар повернувся до тренувань у загальній групі Реала після чергової травми, повідомляє Marca.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

За інформацією джерела, бельгійський півзахисник намагається переконати Зінедіна Зідана внести його до заявки на найближчий поєдинок проти Барселони. Через свою підвищену травматичність Еден ще не виходив на поле у Класіко, хоча приєднався до мадридців ще влітку 2019-го.

Протистояння Реала та Барси в рамках Ла Ліги відбудеться вже 10 квітня, початок о 22:00.

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