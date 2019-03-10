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Барселона – Райо Вальекано: Дембеле получил повреждение и рискует пропустить матч против Лиона

11:12 11 Читати українською
Барселона – Райо Вальекано: Дембеле получил повреждение и рискует пропустить матч против Лиона
Усман Дембеле / Соцсети

Нападающий Барселоны Усман Дембеле получил повреждение в матче с Райо Вальекано.

39’ Жерар Пике
50’ Лионель Месси
82’ Луис Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Молодой нападающий вышел на матч 27 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано после перерыва и в конце матча почувствовал боль в подколенном сухожилии.

Усман Дембеле лучше Неймара, – Бартомеу

Степень повреждения пока неизвестна, будут проведены дополнительные обследования, однако, существует высокая вероятность, что Дембеле не поможет Барселоне в матче Лиги чемпионов против Лиона, сообщает Sport.es.

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К слову, в текущем сезоне в активе нападающего 34 матча за "блаугранас" во всех турнирах, где Дембеле забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Теги
Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Райо Вальекано Барселона - Лион
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