Барселона – Райо Вальекано: Дембеле получил повреждение и рискует пропустить матч против Лиона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле получил повреждение в матче с Райо Вальекано.

Молодой нападающий вышел на матч 27 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано после перерыва и в конце матча почувствовал боль в подколенном сухожилии.

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Степень повреждения пока неизвестна, будут проведены дополнительные обследования, однако, существует высокая вероятность, что Дембеле не поможет Барселоне в матче Лиги чемпионов против Лиона, сообщает Sport.es.

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К слову, в текущем сезоне в активе нападающего 34 матча за "блаугранас" во всех турнирах, где Дембеле забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.