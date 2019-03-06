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Усман Дембеле лучше Неймара, – Бартомеу

21:50 27 Читати українською
Усман Дембеле лучше Неймара, – Бартомеу
Жозеп Бартомеу и Усман Дембеле

Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу оценил возможность возвращения Неймара в Барселону.

"Возможно ли возвращение Неймара в Барселону? Я не могу ответить точно, вернется он или нет.

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Могу сказать только то, что эти деньги (которые Барселона получила за Неймара) были направлены на наше будущее. На эти средства мы подписали Коутиньо и Дембеле. Считаю, что Дембеле лучше, чем Неймар. Мы счастливы, что он выступает за нас", – передает слова Бартомеу Cardena SER.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 за рекордные 222 млн евро.

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Теги
Неймар Неймар Испания Хосеп-Мария Бартомеу Усман Дембеле Усман Дембеле
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