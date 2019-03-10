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Барселона – Райо Вальєкано: Дембеле зазнав пошкодження та ризикує пропустити матч проти Ліона

11:12 192 Читать на русском
Барселона – Райо Вальєкано: Дембеле зазнав пошкодження та ризикує пропустити матч проти Ліона
Усман Дембеле / Соцмережі

Нападник Барселони Усман Дембеле зазнав пошкодження у матчі з Райо Вальєкано.

39’ Жерар Піке
50’ Ліонель Мессі
82’ Луїс Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Молодий нападник вийшов на матч 27 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано після перерви та наприкінці матчу відчув біль у підколінному сухожиллі.

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Ступінь пошкодження наразі невідома, будуть проведені додаткові обстеження, проте, існує висока ймовірність, що Дембеле не допоможе Барселоні у матчі Ліги чемпіонів проти Ліона, повідомляє Sport.es.

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До слова, у поточному сезоні в активі нападника 34 матчі за "блаугранас" в усіх турнірах, де Дембеле забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Райо Вальєкано Барселона - Ліон
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