Барселона – Райо Вальєкано: Дембеле зазнав пошкодження та ризикує пропустити матч проти Ліона

Нападник Барселони Усман Дембеле зазнав пошкодження у матчі з Райо Вальєкано.

Молодий нападник вийшов на матч 27 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано після перерви та наприкінці матчу відчув біль у підколінному сухожиллі.

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Ступінь пошкодження наразі невідома, будуть проведені додаткові обстеження, проте, існує висока ймовірність, що Дембеле не допоможе Барселоні у матчі Ліги чемпіонів проти Ліона, повідомляє Sport.es.

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До слова, у поточному сезоні в активі нападника 34 матчі за "блаугранас" в усіх турнірах, де Дембеле забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.