Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча Примеры – как это было

Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча – как это было

Барселона на своем поле переиграла Леганес в 20 туре Ла Лиги. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 20-го тура Ла Лиги Барселона – Леганес начался в 21:45 по киевскому времени и завершился тяжелой победой "блаугранас" со счётом 3:1. Украинцы Василий Кравец и Андрей Лунин провели весь поединок на скамейке запасных гостей. "Футбол 24" проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Барселона не без проблем победила Леганес – Кравец и Лунин провели матч в запасе

Стартовые составы команд:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Вермален, Альба – Артур, Бускетс, Аленья – Дембеле, Суарес, Коутиньо.

Запасные: Силлессен, Мурильо, Семеду, Ракитич, Видаль, Малком, Месси.

Леганес: Куэльяр – Тарин, Омеруо, Сиовас – Ньйом, Весга, Ресио, Силва – Оскар – Брейтвейт, Эн-Несири.

Запасные: Лунин, Кравец, Хуанфран, Гумбо, Эль Жар, Эрасо, Сантос.

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