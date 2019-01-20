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Барселона – Леганес: стартові склади команд – Кравець і Лунін розпочинають в запасі

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Барселона – Леганес: стартові склади команд – Кравець і Лунін розпочинають в запасі
Барселона – Леганес: онлайн-трансляція матчу

Барселона на власному полі приймає Леганес в 20 турі Ла Ліги. Склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 20-го туру Ла Ліги Барселона – Леганес розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади команд:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Вермален, Альба – Артур, Бускетс, Аленья – Дембеле, Суарес, Коутінью.

Запасні: Сіллессен, Мурільйо, Семеду, Ракітіч, Відаль, Малком, Мессі.

Леганес: Куельяр – Тарін, Омеруо, Сіовас – Ньйом, Весга, Ресіо, Сілва – Оскар – Брейтвейт, Ен-Несірі.

Запасні: Лунін, Кравець, Хуанфран, Гумбо, Ель Жар, Ерасо, Сантос.

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Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
до матчу
28
хв
Леганес
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