"Дорогой сын, все слышали о твоих достижениях, но мало кто знает, как начинался этот путь. Мы не могли праздновать твой день рождения, пока тебе не исполнилось 4. Твои мечты, твои жертвы, чтобы реализовать их, твой дебют за Индепендьенте в 15 , молодежный чемпионат в Нидерландах, турнир в Канаде. Помнишь тот день, когда ты спросил, ехать ли в Атлетико Мадрид?. Я ответила: "Чего ты хочешь?". И ты сказал мне: "Побеждать". Я добавила: "Вперед, но не стоит плакать в тот день, когда придется прощаться". "Обещаю", – ты сказал мне.

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Золотая медаль в Пекине, титулы в Испании, сборная Аргентины, гол на 93:20, мяч в ворота Наполи и титул лучшего бомбардира в истории клуба. Если чего-то не хватало, это победа на Кубке Америки вместе с твоим другом Лео. В конце концов пора переехать в Барселону, и это был удар для всех.

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Ты начал играть в 5, когда мы жили в селе. Помню, как впервые купили тебе мяч. Тот человек посмотрел на тебя и сказал, что ты будешь отличным футболистом. Все произошло очень быстро. Ты сыграл на трех Мундилях, был вице-чемпионом мира. Твоя карьера настолько успешна, что в 33 нельзя требовать большего. После стольких лет в футболе пора пожинать плоды. Там ты был героем, но я знаю тебя с другой стороны – как сына. Ты часть меня, всех нас. Ты герой. Король. Твоя семья всегда будет рядом. Но сегодня как никогда, я люблю тебя, дорогой. Твоя мама", – написала Адриана Агуэро в социальных сетях.

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