"Дорогий сину, усі чули про твої здобутки, але мало хто знає, як розпочинався цей шлях. Ми не могли святкувати твій день народження, поки тобі не виповнилося 4. Твої мрії, твої жертви, щоб реалізувати їх, твій дебют за Індепендьєнте у 15, молодіжний чемпіонат в Нідерландах, турнір у Канаді. Пам'ятаєш той день, коли ти запитав, чи їхати в Атлетіко Мадрид? Я відповіла: "Чого ти хочеш?". І ти сказав мені: "Перемагати". Я ж промовила: "Вперед, але не варто плакати в той день, коли доведеться прощатися". "Обіцяю", – ти сказав мені.

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Золота медаль в Пекіні, титули в Іспанії, збірна Аргентини, гол на 93:20, м’яч у ворота Наполі і звання найкращого бомбардира в історії клубу. Якщо чогось не вистачало, то це перемога на Кубку Америки разом з твоїм другом Лео. Зрештою настав час переїхати в Барселону, і це був удар для усіх.

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Ти почав грати у 5, коли ми ще жили в селі. Пам’ятаю, як вперше придбали тобі м’яча. Чоловік подивився на тебе і сказав, що ти будеш чудовим футболістом. Усе сталося дуже швидко. Ти зіграв на трьох Мунділях, був віце-чемпіонам світу. Твоя кар'єра настільки успішна, що у 33 не можна вимагати більшого. Після стількох років у футболі настав час пожинати плоди. Там ти був героєм, але я знаю тебе з іншого боку – як сина. Ти частина мене, усіх нас. Ти герой. Кроль. Твоя сім’я завжди буде поруч. Але сьогодні як ніколи, я люблю тебе, дорогий. Твоя мама", – написала Адріана Агуеро у соціальних мережах.

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