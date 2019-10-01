toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТЕР U-19

Пьяный Баркли попал в скандал с таксистом – звезду Челси успокаивали копы

17:17 63 Читати українською
Пьяный Баркли попал в скандал с таксистом – звезду Челси успокаивали копы
Росс Барклі / Sky Sports

Полузащитник Челси Росс Баркли попал в неприятную ситуацию после матча 7-го тура АПЛ против Брайтона (2:0).

46’ Альваро Мората
60’ Маркос Алонсо
 
46’ Альваро Мората
60’ Маркос Алонсо

После игры футболист уехал отдохнуть в одном из ночных клубов в родном Ливерпуле, информирует Daily Mirror. Таксист, подвозивший Баркли, пытался заставить футболиста национальной сборной Англии заплатить за поездку и рассыпанные на заднем сиденье чипсы. Водителя не устраивало загрязнения салона и ему нужны были деньги на химчистку.

Моуринью однозначно оценил перспективы Челси в борьбе за титул АПЛ

Баркли ответил, что у него нет наличных, водитель вызвал полицейских, которые провели игрока Челси к банкомату, то снял деньги и через офицера передал водителю.

За сценой наблюдали местные жители. Очевидцы отметили, что Баркли выглядел "очень пьяным и еле стоял на ногах".

Напомним, после семи туров АПЛ Челси занимает седьмое место, отставая от зоны ЛЧ на одно очко.

Ярмоленко голом тянет Вест Хэм в ЛЧ, Милан идет на дно, Мадридское дерби удовлетворило Барселону - топ-моменты ЕВРОВИКЕНД

blog_ava
Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму
07:30
743
Теги
Англия Челси - Брайтон Росс Баркли Росс Баркли Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук