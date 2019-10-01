Пьяный Баркли попал в скандал с таксистом – звезду Челси успокаивали копы

Полузащитник Челси Росс Баркли попал в неприятную ситуацию после матча 7-го тура АПЛ против Брайтона (2:0).

После игры футболист уехал отдохнуть в одном из ночных клубов в родном Ливерпуле, информирует Daily Mirror. Таксист, подвозивший Баркли, пытался заставить футболиста национальной сборной Англии заплатить за поездку и рассыпанные на заднем сиденье чипсы. Водителя не устраивало загрязнения салона и ему нужны были деньги на химчистку.

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Баркли ответил, что у него нет наличных, водитель вызвал полицейских, которые провели игрока Челси к банкомату, то снял деньги и через офицера передал водителю.

За сценой наблюдали местные жители. Очевидцы отметили, что Баркли выглядел "очень пьяным и еле стоял на ногах".

Напомним, после семи туров АПЛ Челси занимает седьмое место, отставая от зоны ЛЧ на одно очко.

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