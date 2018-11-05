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Суммы могут потерять профессиональный статус участием в договорных матчах, – ТаТоТаке

14:52 41 Читати українською
Суммы могут потерять профессиональный статус участием в договорных матчах, – ТаТоТаке
ПФК Сумы

Появились определенные результаты расследования договорных матчей в УПЛ.

Полиция и Генеральная прокуратура Украины направили в комитет этики и честной игры ФФУ официальное письмо с доказательствами против ПФК Сумы и арбитра Первой лиги Виктора Арановського.

Павелко надеется, что некоторые из фигурантов дела о договорных матчах пойдут на сделку со следствием

ФФУ получило 5 задокументированных доказательств об участии в договорных матчах Сум, а также 4 задокументированные доказательства по Виктору Арановскому, сообщает ТаТоТаке.

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Сумам грозит снятие с чемпионата Украины и лишение профессионального статуса, Виктор Арановский рискует получить пожизненную дисквалификацию на любую профессиональную футбольную деятельность.

Теги
Сумы Сумы Первая лига ФФУ Договорные матчи Комитет этики и честной игры ФФУ
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