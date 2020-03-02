Бангура признался, что приносило ему больше всего радости в Динамо

Бывший форвард Динамо Исмаэль Бангура вспомнил выступления за киевский клуб и рассказал, как снова мог присоединиться к "бело-синим".

"Когда я играл в ОАЭ (2010-2011 годы), киевляне хотели меня вернуть. Я виделся с президентом, он говорил, чтобы я возвращался в Украину. Я очень хотел, но честно признался Суркису, что клуб меня не отпустит, человек, которая запретила мой трансфер.

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Жаль, что не получилось. Президенту безмерно благодарен. Это мой отец, очень люблю его. Да, он требователен. В Динамо ты должен побеждать в каждом матче, если команда проигрывала – Суркис всегда был недоволен.

Были матчи, когда я мог подойти к президенту и сказать, что хочу выиграть какой-то матч. Так, в Лиге Европы против ПСЖ. Через три минуты я уже забил им, мы победили со счетом 3:0. Я смотрел на трибуну и видел, что президент счастлив. Когда он улыбался – я получал самое большое удовольствие", – рассказал Бангура в программе Профутбол.

Напомним, Бангура выступал за Динамо с 2007 по 2009 год. В составе "бело-синих" гвинейский форвард сыграл 46 матчей, в которых забил 28 голов. Летом 2009 года столичный клуб продал форварда французском Ренн за 11 млн евро.

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