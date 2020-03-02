Бангура зізнався, що приносило йому найбільше радості в Динамо

Колишній форвард Динамо Ісмаель Бангура пригадав виступи за київський клуб і розповів, як знову міг приєднатись до "біло-синіх".

"Коли я грав в ОАЕ (2010-2011 роки), кияни хотіли мене повернути. Я бачився з президентом, він казав, щоб я повертався в Україну. Я дуже хотів, але чесно зізнався Суркісу, що клуб мене не відпустить, є людина, яка заборонила мій трансфер.

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Шкода, що не вийшло. Президенту безмірно вдячний. Це мій батько, дуже люблю його. Так, він вимогливий. У Динамо ти повинен перемагати в кожному матчі, якщо команда програвала – Суркіс завжди був незадоволений.

Були матчі, коли я міг підійти до президента і сказати, що дуже хочу виграти якийсь матч. Так було в Лізі Європи проти ПСЖ. Через три хвилини я вже забив їм, ми перемогли з рахунком 3:0. Я дивився на трибуну і бачив, що президент щасливий. Коли він посміхався – я отримував найбільше задоволення", – розповів Бангура в програмі Профутбол.

Нагадаємо, Бангура виступав за Динамо з 2007 по 2009 рік. У складі "біло-синіх" гвінейський форвард зіграв 46 матчів, у яких забив 28 голів. Влітку 2009 року столичний клуб продав форварда французькому Ренну за 11 млн євро.

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