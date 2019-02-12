Бандура: Хотел бы в сборную Украины, но решает главный тренер

Голкипер ФК Львов Александр Бандура подвел итоги первой части сезона и оценил возможность вызова в национальную сборную Украины.

"Не люблю говорить о том, чего мы заслужили или не заслужили. Мы там, где мы есть, а это значит, что все закономерно. А дальше жизнь покажет. Со знаком плюс запомнилось много матчей – и Динамо, и Шахтер, и Александрия.

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А со знаком минус – поражение от Десны. Почему так произошло? Очень неприятное стечение обстоятельств, так сошлись звезды на небе в тот день.

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Вызов в сборную Украины? Конечно, хотел бы. Но решение принимает главный тренер, а не журналисты или болельщики. Если вызовут в национальную команду – с удовольствием поеду", – цитирует Бандуру официальный сайт ФК Львов.