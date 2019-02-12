Бандура: Хотів би у збірну України, але вирішує головний тренер

Голкіпер ФК Львів Олександр Бандура підбив підсумки першої частини сезону та оцінив можливість виклику у національну збірну України.

"Не люблю говорити про те, чого ми заслужили або не заслужили. Ми там, де ми є, а це означає, що все закономірно. А далі життя покаже. Зі знаком плюс запам'яталося багато матчів – і Динамо, і Шахтар, і Олександрія.

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А зі знаком мінус – поразка від Десни. Чому так сталося? Дуже неприємний збіг обставин, так зійшлися зірки на небі в той день.

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Виклик у збірну України? Звичайно, хотів би. Але рішення приймає головний тренер, а не журналісти або вболівальники. Якщо викличуть у національну команду – із задоволенням поїду", – цитує Бандуру офіційний сайт ФК Львів.