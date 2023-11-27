Колишній наставник Волині Віталій Кварцяний розповів, як свого часу знаходив спільну мову з кримінальними угрупуваннями.

"У Луцьку було 40 кримінальних бригад, але в мене з ними проблем не виникало. Вони постійно тусувалися на Варшавському ринку. Усі організації платили їм данину.

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По всій Україні стадіони віддавалися криміналітету під ринки, крім Луцька. У нас навпаки – мафія відганяла торгашів, щоб люди ходили на футбол. Криміналітет Луцька любив футбол і допомагав ФК Волинь.

Наприклад, якось допомогли привезти у Волинь деяких футболістів, використовуючи свою силу і вплив. Десь п'ять трансферів ми так провернули. Вони не взяли з нас жодної копійки за свої послуги. Ми їм давали тільки кафе для вечірок.

Іноді ми робили липові абонементи на футбол, а бандити допомагали їх поширювати. Приміром, стадіон вміщує 15 тисяч уболівальників, а ми випустили 25 тисяч абонементів, вони їх розвезли по заводах, кіосках, фермах. Потім привезли нам мішок грошей, яких Волинь тоді дуже потребувала. Ось такий був час, доводилося крутитися, щоб підтримувати клуб на плаву", – розповів Кварцяний в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, за свою тренерську кар'єру 69-річний фахівець встиг попрацювати з луцьким Торпедо, Волинню (4 рази), хмельницьким Поділлям (двічі), запорізьким Металургом (двічі), Кривбасом та польським КСЗО.

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