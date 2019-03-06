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Балтача подсказал для Динамо рецепт игры против Челси

6 марта 23:25 51 Читати українською
Балтача подсказал для Динамо рецепт игры против Челси
Сергей Балтача / Фото ФК Динамо

Экс-игрок Динамо Сергей Балтача дал несколько советов бывшему клубу накануне матча 1/8 финала Лиги Европы.

 

"Если Динамо строго и дисциплинированно сыграет на всех участках поля, а также не станет скатываться на индивидуальные действия, то украинская команда может добиться приемлемого результата.

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Но Челси располагает индивидуально очень сильными игроками. Например, Эден Азар – индивидуально сильный исполнитель, и в командной игре действует полезно. Нужно обязательно кого-то прикрепить к Азару, опекать его, не давать играть. Этот игрок может решить судьбу матча.

Динамовцам в любом случае нужно думать о положительном результате, а там как получится. Мне друзья говорят, что в Киеве сейчас собралась талантливая молодежь. Желаю им успеха", – цитирует Балтачу Footboom.

Напомним, поединок 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Сергей Балтача Челси - Динамо Киев
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