toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПОРТУ - РОМА

Балтача підказав для Динамо рецепт гри проти Челсі

6 березня 23:25 286 Читать на русском
Балтача підказав для Динамо рецепт гри проти Челсі
Сергій Балтача / Фото ФК Динамо

Екс-гравець Динамо Сергій Балтача дав кілька порад колишньому клубу напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

 

"Якщо Динамо строго і дисципліновано зіграє на всіх ділянках поля, а також не стане скочуватися на індивідуальні дії, то українська команда може досягти прийнятного результату.

Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Але Челсі має в своєму розпорядженні індивідуально дуже сильних гравців. Наприклад, Еден Азар – індивідуально сильний виконавець, який і в командній грі діє корисно. Потрібно обов'язково когось прикріпити до Азара, опікати його, не давати грати. Цей гравець може вирішити долю матчу.

Динамівцям в будь-якому випадку потрібно думати про позитивний результат, а там як вдасться. Мені друзі кажуть, що в Києві зараз зібралася талановита молодь. Бажаю їм успіху", – цитує Балтачу Footboom.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Сергій Балтача Челсі - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
54
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук