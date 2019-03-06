Балтача підказав для Динамо рецепт гри проти Челсі

Екс-гравець Динамо Сергій Балтача дав кілька порад колишньому клубу напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Якщо Динамо строго і дисципліновано зіграє на всіх ділянках поля, а також не стане скочуватися на індивідуальні дії, то українська команда може досягти прийнятного результату.

Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Але Челсі має в своєму розпорядженні індивідуально дуже сильних гравців. Наприклад, Еден Азар – індивідуально сильний виконавець, який і в командній грі діє корисно. Потрібно обов'язково когось прикріпити до Азара, опікати його, не давати грати. Цей гравець може вирішити долю матчу.

Динамівцям в будь-якому випадку потрібно думати про позитивний результат, а там як вдасться. Мені друзі кажуть, що в Києві зараз зібралася талановита молодь. Бажаю їм успіху", – цитує Балтачу Footboom.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз