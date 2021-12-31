Марио Балотелли и Кевин-Принс Боатенг переживают вторую (или третью) молодость в составе Монцы.

Итальянский форвард отметился голом уже на 4 минуте своего дебютного поединка. Одним из первых его поздравил именно Боатенг.

Балотелли отличился голом в дебютном матче за Монцу – команда форварда претендует на выход в Серию А

"Времена меняются, мы – нет. Остаемся скромными и продолжаем упорно работать. Впереди длинная дорога. Вперед, Монца!" – написал Балотелли под общей фотографией с Боатенгом.

Напомним, итальянец и ганец несколько раз пересекались в Милане, а сейчас попытаются поднять в элиту Монцу, принадлежащую Сильвио Берлускони.

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